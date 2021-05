Aidez les scientifiques à retrouver la baleine grise aperçue à Bormes-les-Mimosas

La baleine grise, observée depuis quelques jours le long des côtes méditerranéennes, est activement recherchée par les autorités françaises, selon un communiqué de l'Office français de la biodiversité (OFB) publié ce lundi. Le cétacé n'est pas réapparu depuis vendredi en fin d'après-midi quand des plaisanciers l'ont filmé à la sortie du port de Bormes-les-Mimosas.

Une baleine rarissime en danger

Mesurant environ huit mètres et extrêmement amaigrie, cette baleine grise est mourante, selon l'OFB, et "pourrait couler à pic avant même que les équipes scientifiques puissent réaliser les prélèvements nécessaires à son identification et à son étude scientifique". La baleine grise n'est pas présente en Méditerranée. Elle vit uniquement dans le Pacifique Nord. L'OFB souhaite identifier génétiquement cette baleine rarissime et comprendre son itinéraire pour arriver en Méditerranée.

Notez la position GPS de l'animal

L'Office invite toute personne ayant pu observer l'animal à noter sa position par GPS et à contacter au plus vite la permanence du service départemental des Bouches-du-Rhône de l'Office français de la biodiversité au 06.87.91.03.32 afin que des experts puissent intervenir.

