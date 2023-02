Aigrefeuille-sur-Maine : il se tue à scooter en percutant une vache qui divaguait au milieu de la route

Un homme de 62 ans s'est tué tôt ce jeudi matin dans des circonstances tragiques sur la commune d'Aigrefeuille-sur-Maine (au sud de Nantes). Ce sexagénaire venait de quitter son domicile pour se rendre à scooter sur son lieu de travail à Nantes lorsqu'il a été surpris par la présence d'un bovin au milieu de la route. Il faisait encore nuit. Le conducteur du scooter n'a pas pu éviter la vache. Il est mort sur le coup.

ⓘ Publicité

Une enquête pour homicide involontaire a été ouverte pour déterminer dans quelles circonstances cette vache a pu quitter son enclos et se retrouver au milieu de la route.

La victime était un policier retraité et réserviste de la police nationale. Il a d'ailleurs perdu la vie en se rendant à l’hôtel de police de Nantes pour y prendre son poste de réserviste à l’accueil. Dans un communiqué, la Direction départementale de la sécurité publique (DDSP 44) "s’associe pleinement à la douleur de ses proches et s’associera à l’hommage qui sera rendu dans les prochains jours" à cet homme qui était marié et père de famille.