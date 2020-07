Aigues-Mortes : l'incendie était-il volontaire ?

Dimanche dernier un incendie a ravagé un bâtiment situé dans une zone industrielle d'Aigues-Mortes (Gard). Les flammes étaient telles, et surtout les nuages de fumée, que le feu a été vu à plusieurs dizaines de kilomètres à la ronde. Au total, sont partis en fumée 4000 m2 à l’intérieur desquels étaient installés notamment la fameuse marque de vêtements du Grau du Roi, "Little Marcel". Les sapeurs-pompiers avaient dû lutter plusieurs heures pour circonscrire l'incendie. Les policiers s'appuyant sur les expertises sont persuadés que cet incendie n'est pas dû au hasard. Une enquête pour "incendie volontaire" vient d'être confiée aux gendarmes de la section de recherche de Nîmes

Il y a plusieurs départs de feu dans et autour du bâtiment. Y compris - confie une source - des départs de feux de diversion. Les flammes prennent de l'ampleur près des maisons retenant prioritairement l'attention des sapeurs pompiers - quelques unes ont d'ailleurs été vidées de leurs occupants - pendant que d'autres se déclarent dans le bâtiment. L'intention criminelle semble avérée.

Le sinistre a ravagé la totalité des stocks - apparemment du cartonnage et des documents administratifs - appartenant à 3 sociétés, et selon nos informations l'une d'entre-elles fait l'objet d'une enquête judiciaire et fiscale très poussée depuis des mois.