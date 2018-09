Villedieu-les-Poêles, France

Les cadavres commencent à sortir des placards à l'abattoir AIM de Sainte-Cécile, dans le Sud-Manche. Une plainte contre X a été déposée pour faillite frauduleuse, abus de bien social, recel d'abus de bien social et détournement de fond. Elle concerne la première liquidation judiciaire de l'abattoir en 2015, alors que la société s'appelait AIM Groupe et était détenue en majorité par deux actionnaires, la coopérative Cap 50 et le fabricant d'aliments pour animaux TERDICI. Explications en 6 questions.

1. Qui a porté plainte ?

C'est Thierry Peigné, ancien cadre de l'abattoir licencié en 2015, qui a déposé plainte en son nom. A l'époque, l'abattoir fait une première fois faillite, après avoir été copieusement renfloué par les pouvoirs publics. 157 salariés sont licenciés. Une partie d'entre eux forme une association dénommée "Les trois petits cochons", qui regroupe aujourd'hui 83 de ces ex-salariés licenciés il y a trois ans. Thierry Peigné en est le président. Ils ont déjà gagné leur bataille aux prud'hommes, en obtenant 2,7 millions d'euros d'indemnités, une décision qui fait actuellement l'objet d'un appel.

2. Que dénoncent les plaignants ?

La plainte concerne l'ancienne société AIM Groupe, celle qui détenait l'abattoir avant la reprise par les salariés en 2015. Au cours de leur démarches aux prud'hommes, les plaignants, en reprenant des mails et des documents comptables, disent avoir découvert un étrange montage financier opéré par les actionnaires majoritaires à l'époque.

si l'abattoir avait été géré normalement, il n'aurait pas coulé en 2015"

Parmi eux, la coopérative d'éleveurs Cap 50, qui est aussi celle qui fournit les porcs à l'abattoir. Le problème ? Le porc aurait été acheté par l'abattoir à Cap 50 "trop cher par rapport au marché", explique l'avocat des salariés Emmanuel Lebar. Ce qu'il appelle des "compléments de prix". Et certains animaux sont achetés comme porcs "de qualité" à Cap 50, avant d'être revendus "en porc basique". Les entreprises actionnaires, à travers une holding nommée HAIM, auraient touché la différence.

3. Quand se seraient déroulé les faits ?

Ce montage financier aurait fait perdre 11 millions d'euros de marge à l'abattoir rien que pour l'année 2010, selon les ex-salariés et leur avocat. Mais le mécanisme remonterait au moins jusqu'à 2009, et se serait poursuivi à plus ou moindre mesure jusqu'à la faillite en 2015. Aujourd'hui, Thierry Peigné affirme que "si l'abattoir avait été géré normalement, il n'aurait pas coulé en 2015". "Tout laisse à penser que le comportement des actionnaires a concouru à la faillite de l'entreprise", ajoute Emmanuel Lebar.

4. Où en est la plainte ?

Le parquet de Coutances confirme à France Bleu Cotentin avoir ouvert une enquête préliminaire, confiée à la police judiciaire. "Il faut compter quatre à six mois d'investigation", explique le procureur de Coutances, qui indique que les enquêteurs sont "encore au stade la collecte des éléments et documents". Personne n'a encore été auditionné. Le parquet peut au terme de l'enquête décider de classer sans suite la procédure, ou de poursuivre une ou plusieurs personnes physiques ou morales.

5. Pourquoi attaquer maintenant ?

"C'est vrai qu'on a refusé beaucoup d'interviews pour une raison très simple : nous voulions avoir suffisamment d'éléments pour soutenir certains points, notamment sur la perte de marge et l'achat de porcs à un prix déraisonnable. Désormais, je pense que ça mérite d'être sur la place publique", explique Emmanuel Lebar. De son côté, Thierry Peigné assure qu'il "ne voulait _pas faire de tort aux salariés qui à l'époque en 2015 ont repris l'entreprise_" et tenté de redresser la barre, "qui ne sont aucunement visés par la plainte que nous portons". Alors que la nouvelle société gérant l'abattoir a été placée en liquidation judiciaire le 4 juillet, il a estimé qu'il était temps de s'exprimer publiquement.

6. Que répondent les anciens actionnaires ?

Contactés par France Bleu Cotentin, les anciens dirigeants de Cap 50 démentent les accusations portées par les salariés, parlant de "raccourcis" et de "chiffres sortis de leur contexte". "Quand on nous dit qu'on s'en est mis plein les poches, c'est faux", assure Jean-Luc Osmont, ancien président du conseil d'administration de la coopérative. "Certains salariés ont toujours imaginé que les éleveurs étaient malhonnêtes, certains sont déçus et hargneux", ajoute-t-il. "Les porcs étaient achetés à leur juste valeur. En moyenne, nos éleveurs avaient de bons porcs, c'est donc normal qu'ils aient reçu un prix supérieur à celui du porc de base", explique-t-il, ajoutant que "d'autres fournisseurs que Cap 50 vendaient des porcs à l'abattoir au même prix, on était même un peu en-dessous !".

Certains anciens salariés sont déçus et hargneux"

Pour lui, l'abattoir a coulé pour deux raisons. D'une part, un "asphyxie bancaire". A l'époque, les banques échaudées par la fermeture de l'abattoir GAD auraient sacrifié AIM, où elles avaient peu d'argent placé, pour augmenter les volumes d'autres abattoirs chez qui elles avaient beaucoup plus d'intérêts. D'autre part, "l'embargo russe, qui du jour au lendemain a fait disparaître 20% du chiffre d'affaire de l'abattoir". L'ex-dirigeant ajoute que "si Cap 50 n'existe plus aujourd'hui, c'est qu'on a perdu tout notre capital social dans cette affaire, et on a dû fusionner avec un autre acteur. On ne va pas non plus se laisser salir sans rien dire".