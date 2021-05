Disparition inquiétante d'un homme de 84 ans dans l'Ain, il pourrait se trouver en Isère

La brigade de gendarmerie de Lagnieu dans l'Ain est à la recherche d'Amelio Salesiani, 84 ans, depuis ce vendredi soir 19 heures. Il a quitté sa résidence pour personnes âgées de Serrières-de-Briord toujours dans l'Ain. Il pourrait se trouver en Isère, du côté de Bourgoin-Jallieu.

Son téléphone portable a borné en Isère

Si les gendarmes pensent que l'octogénaire pourrait se trouver dans notre département, c'est parce que son téléphone portable a borné à deux reprises, ce vendredi dans la soirée, d'abord à Saint-Chef, puis à Saint-Alban-de-Roche.

Amelio Salesiani mesure 1 mètre 65. Il est de corpulence mince et à les cheveux blancs, longs et plaqués en arrière. Il porterait des lunettes, une chemise à carreaux, une parka sans manches et une casquette. Il serait également atteint par des troubles de la mémoire.

Si vous avez des informations, il faut contacter la brigade de Lagnieu au 04.74.35.90.22.