Ainhoa, France

C'est comme des vases communicants: chaque augmentation du prix des cigarettes... (comme au 1er mars dernier) fait grossir le flot des voitures qui traversent le village. Juste traverser car elles vont toutes à Dancharia, juste de l'autre côté de la frontière, acheter des cigarettes ou de l'essence, et bien peu s'arrêtent. Il existe bien une déviation, mais il faut faire 6 kilomètres de plus, et personne ou presque ne l'emprunte. La preuve en vidéo en 1'30'' ci-dessous, même si le fléchage indique d'aller tout droit, tout le monde bifurque à droite, vers Ainhoa. En matinée, et en semaine, sur 18 voitures, 4 seulement prennent la déviation.

C'est infernal ! — Une commerçante d'Ainhoa

Résultat: un flot de voiture incessant, même en pleine semaine, même aux heures supposées creuses. Pour Marion, "c'est infernal, les gens roulent à une vitesse inimaginable. Le week-end c'est les Landes, Bordeaux, les Charentes-Maritimes, les gens vont acheter des cigarettes avec des sacs de sport et des valises à roulettes". Dominique Massonde est un ancien élu, et patron du restaurant Oppoca, il se désole: "...il y a beaucoup de gens qui passent, et pas assez qui s'arrêtent. Le Conseil Départemental ça fait des années qu'il a le dossier en main. Ça fait 45 ans que ça dure. Les acteurs économiques du village pourraient créer plus d’emploi s'il n’y avait pas toutes ces nuisances".

Jusqu'à 9.000 voitures par jour

Le maire d'Ainhoa, Michel Ibarlucia se désole que: "maintenant les gens viennent carrément passer une journée à Dancharia. Ca va le week-end jusqu'à 9.000 voitures par jour". La solution serait une nouvelle déviation qui proposerait un temps de parcours équivalent, mais pour la lancer il manque une étude environnementale

Le Conseil Général avait déjà proposé une déviation en 2001, mais le conseil municipal de l'époque l'avait refusé.

Konponbide desberdinak

Badira kopnbide desberdinak proposatuak, bainan herrian ez dira denak ados. Eta jadanik hiru auzapez joan dira, parte handi batez, desbideratzearengatik.