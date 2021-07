Air Cocaïne : les deux pilotes, dont l'isérois Bruno Odos, acquittés. Son frère, Daniel Odos, réagit.

Immense soulagement pour Bruno Odos et sa famille, hier à l'énoncé du verdict de la cour spéciale d'appel d'Aix en Provence. Le pilote isérois et son collègue, le lyonnais Pascal Fauret, ont été acquittés, dans l'affaire dite Air cocaïne. Cela faisait 8 ans qu'ils clamaient leur innocence.

Après 5 semaines d'audience devant la cour spéciale d'appel d'Aix en Provence et plus de 10 heures de délibéré, les deux pilotes, l'isérois Bruno Odos et le lyonnais Pascal Fauret, poursuivis dans l'affaire Air Cocaïne pour importation, tentative d'importation de cocaïne en bande organisée, ont donc été acquittés. L'avocat général avait, lui, requis 6 ans de prison, la peine à laquelle ils avaient été condamnés en première instance.

Les pilotes ont toujours clamé leur innocence, expliquant qu'ils n'avaient pas à savoir ce que transportaient leurs clients dans leurs bagages.

La famille de Bruno Odos l'a toujours soutenu

Dans la salle d'audience, il y avait la sœur et le frère de Bruno Odos, spécialement descendus de Grenoble pour assister à l'énoncé du verdict et soutenir leur frère. Ce dernier ne voulait pas qu'ils viennent, de peur qu'il ne soit reconduit en prison. Mais, il a donc été acquitté. " On a eu un moment de sidération" nous explique Daniel, le "petit" frère de Bruno Odos. "Il a fallu que l'information arrive à notre cerveau. Mais comme à côté de nous, d'autres étaient condamnés, cela n'a pas été l'explosion de joie. C'était de l'émotion contenue."

En effet, les deux gérants de la compagnie pour laquelle travaillaient les deux pilotes ont été condamnés a 6 ans, le commanditaire présumé du trafic, à 18 ans.

Daniel Odos raconte les minutes qui ont suivi l'annonce de l'acquittement : " Nous sommes sortis du palais, et on a attendu notre frère à l'extérieur. Puis, il est arrivé. Il a parlé avec ses avocats, ses amis pilotes, ses enfants. Il en a quatre mais, tous n'ont pas pu venir. Bruno était un peu sonné. Il lui a fallu quelques minutes pour comprendre que le cauchemar était terminé."

Huit ans de cauchemar

Tout avait commencé le 23 mars 2013, sur le tarmac de l'aéroport de Punta Cana, en République Dominicaine. Dans le Falcon 50 qu'ils devaient piloter, les autorités locales découvrent 26 valises, remplies de 700 kilos de cocaïne. Bruno Odos et Pascal Fauret sont arrêtés, jetés en prison, condamnés à 20 ans de prison, avant d'être exfiltrés vers la France, notamment grâce à un spécialiste de la sûreté aérienne, Christophe Naudin, qui a raconté cette épopée dans un livre : "Air Cocaïne, les dessous d'une mystification" (qu'il dédicacera le 30 juillet à Villard de Lans)

Une vie détruite à reconstruire

Daniel Odos poursuit : "Bruno, qui va avoir 62 ans en août, a maintenant 6 mois pour demander des indemnités à l'Etat français. Car sa vie a été détruite par cette affaire. Comme il le dit lui-même, lui, passionné depuis toujours par l'aviation, on lui a coupé les ailes. Il ne pouvait plus exercer son métier. Sa famille a été détruite, ses quatre enfants ont beaucoup souffert, dont le dernier qui n'avait que 10 ans à l'époque. Son fils aîné, lui, a repris le flambeau, il est pilote, comme son père !"

Libération

Chez les Odos, on est pudique, comme le reconnait Daniel, la voix un peu voilée par l'émotion : "C'est une libération, dans tous les sens du terme. Bruno va pouvoir laisser à présent ces 8 années de galère derrière lui et se reconstruire, regarder vers l'avant. C'est le plus important." Et il conclut : "Je n'ai jamais douté de mon frère ! Dès la première seconde, je savais qu'il était innocent. La justice l'a, elle aussi, enfin reconnu !"