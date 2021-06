Air cocaïne : les grandes dates de l’affaire avant le procès en appel

Le procès en appel de l’affaire Air cocaïne s’ouvre le 7 juin à Aix-en-Provence. Cinq accusés, dont les deux pilotes français, comparaîtront pendant cinq semaines, jusqu’au 9 juillet, devant une cour d’appel spéciale, sans jury.

Retour sur les grandes dates de cette affaire "Air cocaïne" qui débute sur le tarmac de l’aéroport de Punta Cana dans la nuit du 19 mars 2013 avec des rebondissements invraisemblables, la fuite rocambolesque des pilotes…

Des interpellations et une fuite rocambolesque

Tout commence dans la nuit du 19 au 20 mars 2013, sur le tarmac de l’aéroport de Punta Cana en République dominicaine. Quatre Français sont arrêtés : deux pilotes, Bruno Odos et Pascal Fauret, l’homme d’affaires Alain Castany et le passager Nicolas Pisapia. Près de 700 kg de cocaïne répartis dans 26 valises sont découverts à bord de leur Falcon. Les quatre hommes sont incarcérés et font 15 mois de détention provisoire.

Plus de deux ans après, le vendredi 14 août 2015, les quatre Français sont condamnés à 20 ans de prison pour trafic de drogue. Ils sont remis en liberté, mais avec interdiction de quitter la République dominicaine dans l’attente du procès en appel. Sur les dix Dominicains poursuivis pour complicité, quatre écopent de peines allant de cinq à dix ans, les six autres sont acquittés.

Le samedi 24 octobre 2015, après une fuite rocambolesque, les deux pilotes sont rentrés en France. Christophe Naudin, spécialiste de la sûreté aérienne, a aidé les deux pilotes français à s'évader de République dominicaine. Alain Castany, fauché par une moto une dizaine de jours plus tôt, espérait un rapatriement, mais il s'inquiète alors d'un blocage de la procédure.

Les deux pilotes ont été placés en détention provisoire lundi 2 novembre 2015 pour être entendus par une juge d'instruction de Marseille en charge du volet français de l’affaire. Ils sont incarcérés à la prison des Baumettes, à Marseille.

La justice dominicaine confirme en appel la condamnation à 20 ans de prison pour les deux pilotes le 11 février 2016. Recherché pour son implication dans l'évasion des deux pilotes, Christophe Naudin est interpellé en Égypte le jeudi 4 février puis extradé le 3 mars vers la République dominicaine.

En mars 2016, les deux pilotes sont remis en liberté sous contrôle judiciaire. Le commanditaire présumé du trafic, un trafiquant lyonnais, Ali Bouchareb, est interpellé en Espagne en mai 2016.

Des condamnations et des libérations

Fin juin 2016, la cour d'appel de Saint-Domingue a confirmé la condamnation de 20 ans de prison prononcée en première instance contre le passager Nicolas Pisapi. Le jeudi 3 novembre 2016, même décision pour le Français Alain Castany qui est transféré en France en juin 2017, pour subir une opération des jambes et éviter une amputation. Il a été libéré en février 2018, pour raisons de santé.

En octobre 2017, Christophe Naudin est condamné à cinq ans de prison. Trois mois et demi plus tard, il est transféré en France. Il est sorti de prison en mai 2018, pour raisons médicales.

Le volet français du procès "Air Cocaïne" s'ouvre à Aix-en-Provence le 18 février 2019 devant une cour d'assises spéciale, sans jury : neuf accusés, sept semaines de procès. Le passager, Nicolas Pisapia, est le seul protagoniste de l'affaire encore en République dominicaine.

Dans ce vaste trafic international de cocaïne, la Cour d'assises spéciale a condamné, le 5 avril 2019, sept des neuf accusés à des peines allant jusqu'à 18 ans de prison. Six ans pour les pilotes, Bruno Odos et Pascal Fauret, qui n’ont jamais cessé de clamer leur innocence. Deux des accusés ont été acquittés.

Du 7 juin au 9 juillet, s’ouvre le procès en appel de l’affaire "Air cocaïne". Cinq accusés, dont les deux pilotes français, comparaîtront pendant cinq semaines devant une cour d'appel spéciale.