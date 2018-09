Amiens, France

C'est une famille à bout de nerfs. À Airaines, près d'Abbeville, dans la Somme, Michaël, Virginie et leurs trois enfants dorment tous ensemble dans le salon de la maison qu'ils louent, pour échapper aux punaises. Elles ont envahi les chambres à l'étage au printemps dernier.

Nuits blanches

"On est à bout, on est en train de craquer", affirme Michaël, le père de famille qui voit ses trois enfants, âgés de 15 à 2 ans, dormir avec lui et sa femme dans 20 mètres carrés : "à trois sur le canapé et deux sur un matelas gonflable". Le salon est censée être la pièce la plus épargnée de la maison et pourtant les punaises y sont tout de même présentes. Les nuits sont un enfer à cause des piqûres qui démangent en plein sommeil.Virginie a plusieurs cicatrices sur les bras.

Les cicatrices liées au piqûres de punaises sur les bras de Virginie © Radio France - Hajera Mohammad

La mère manque de sommeil et vit mal aussi la situation pour sa fille aînée de 15 ans, "qui ne peut plus inviter des copines à la maison"; "on a plus de vie", dit-elle. Sans oublier, le petit dernier qui souffre d'asthme.

"On est à bout" - Virginie, habite dans une maison infestée de punaises à Airaines Copier

Les propriétaires joints par France Bleu Picardie affirment avoir fait les démarches nécessaires dès le mois de juin dernier et avoir envoyé sur place un spécialiste de la désinfection, la semaine dernière. "Oui, mais c'était impossible avec le petit qui est asthmatique à l'intérieur et l'entreprise ne pouvait pas intervenir si les lieux n'étaient pas totalement vides", répond Michaël. Le père recherche un autre logement, mais "avec un poste en intérim, sans CDI, les propriétaires sont réticents."

La maison de Michaël et Virginie à Airaines, envahie par des punaises - Virginie Delhomel

Le couple a donc écrit une lettre au maire de leur commune et au préfet pour tenter de trouver une solution d'hébergement en urgence. Il a également lancé une cagnotte en ligne sur internet pour tenter de racheter les meubles et le linge qui leur manque. "On a dû en jeter plein, car ils étaient infestés. On en a pour 3 000 euros de pertes", affirme Michaël.