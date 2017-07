Après le vol de leur caisse, des bénévoles d'Aire-sur-l'Adour lancent un appel aux dons

Des bénévoles de la commune landaise d'Aire-sur-l'Adour viennent de lancer un appel aux dons sur internet. Le 15 juin dernier, ils se sont fait voler 1.500 euros récoltés pendant une course caritative et destinés à l'association "Colosse aux pieds d'argile".

Près de trois semaines après le vol de leur caisse, les organisateurs d'une course caritative organisée à Aire-sur-l'Adour tiennent à honorer la promesse faite à l'association de Sébastien Boueilh, "Colosse aux pieds d'argile" : 1.500 euros de dons. Ils viennent donc d'ouvrir une cagnotte en ligne sur le site Leetchi.

"C'est la fatalité, mais on a décidé de ne pas s'arrêter là, de tout faire pour l'association", Etienne Bousquet, l'un des organisateurs de la course Run and Bike

Jeudi 15 juin dernier, les bénévoles sont parvenus à réunir environ 240 personnes pour une course à pied et à vélo. "Au total, on a récolté près de 3.000 euros, raconte Etienne Bousquet. C'était inespéré. Mais on a déchanté le lendemain quand on s'est rendu compte que la caisse avait été volée dans le coffre d'une voiture." Ils retrouvent les chèques et quelques tickets restaurant, mais pas l'argent liquide.

"Nous avions déjà fait toute la cérémonie de remise du don avec Sébastien Boueilh, se souvient le bénévole. Un vrai chèque devait suivre dans l'été." Avec l'appel au don lancé le 1er juillet sur internet, les organisateurs du Run and Bike espère pouvoir le signer rapidement. La cagnotte en ligne est ouverte jusqu'au 15 août prochain. "Pour l'instant, on a réuni un tiers de la somme, conclut Etienne Bousquet. Les gens sont formidables".