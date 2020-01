Ariège : le randonneur disparu depuis 5 jours à Guzet a été retrouvé mort

Ce touriste de 65 ans n'avait plus donné de nouvelles depuis le 31 décembre, après être parti marcher seul. Son corps a été retrouvé ce dimanche dans un ruisseau.

Guzet-Neige, Ustou, France

Il n'avait plus donné de nouvelles depuis le 31 décembre. Depuis mardi, les gendarmes ariégeois étaient à la recherche d'un touriste de 65 ans, parti marcher seul en montagne dans le secteur de la station de ski de Guzet-Neige. Il a été retrouvé mort ce dimanche, après cinq jours de recherches.

L'homme, d'origine ariégeoise, vivait en Dordogne. Il était parti déjeuner en famille dans un restaurant d'altitude mardi. Pour rejoindre son gîte dans la vallée, il n'avait pas suivi son gendre et un ami, et était parti seul de son côté. Ses proches n'avaient plus de nouvelles depuis ce moment-là.

Une chute de 30 mètres

Une vingtaine de gendarmes ont été mobilisés pour tenter de le retrouver, aidés par des chiens. Deux hélicoptères ont également survolé la zone. Le corps de l'homme a finalement été retrouvé dans un ruisseau, dans le cirque de Cagateille. Il aurait fait une chute de 30 mètres et est probablement décédé le jour-même de sa disparition. Les gendarmes privilégient la piste de l'égarement. Il voulait suivre le GR10 mais s'est probablement trompé d'itinéraire.