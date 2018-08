Airvault, France

Un corps d'une femme retrouvé ce jeudi matin à Airvault. Il s'agit probablement de l'octogénaire disparue depuis le 14 juillet dans cette commune des Deux-Sèvres. Plusieurs appels à témoins avaient été lancés et d'importants moyens de recherches déployés pour la retrouver.

Une autopsie ce vendredi à Poitiers

Le corps a été retrouvé vers 7 heures dans une friche, impasse de Dissé par un employé communal. Un technicien en investigation criminelle venu de Niort s'est rendu sur les lieu ainsi qu'un médecin.

Les vêtements et l'apparence physique correspondent à celui de la femme disparue. Une autopsie sera réalisée ce vendredi à l'institut médico-légal de Poitiers pour confirmer formellement l'identité et rechercher les causes de la mort. Rien de suspect n'a été découvert sur place.