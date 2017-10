Cinq membres d'une même famille tués par balle dans l'Aisne

Cinq personnes - un couple et ses trois enfants - ont été retrouvées mortes dans une ferme, ce mardi matin à Nouvion-et-Catillon au sud de Saint-Quentin (Aisne). Elles sont toutes mortes par balle.

Un couple et ses trois enfants ont été retrouvés morts, ce mardi à Nouvion-et-Catillon, dans l'Aisne. Il s'agit d'un couple et de ses trois enfants âgés de 13,15 et 20 ans. Tous sont décédés par arme à feu.

C'est un employé de l'exploitation agricole qui a prévenu les pompiers vers 9h. "L'enquête ne fait que débuter, mais l'hypothèse d'un drame familial fait partie des pistes étudiées", a déclaré à franceinfo une source proche du dossier. Le père aurait tué sa femme et ses enfants "avant de retourner l'arme contre lui", a déclaré de son côté le parquet à l'AFP.

Les investigations, ouvertes pour "homicides volontaires", ont été confiées à la brigade de recherches de Laon et à la section de recherches d'Amiens.r