Aisne: une élève de 5ème décède au collège

Une élève scolarisée en classe de 5ème au collège Joseph Boury à Neuilly-Saint-Front est décédée ce mercredi matin pendant un cours.

Victime d’un malaise elle n’a pu être ranimée malgré l’intervention rapide des secours. Le préfet de l’Aisne, la directrice académique et la direction du collège expriment à la famille leurs sincères condoléances. "Une cellule psychologique a été mise en place, et sera activée dans les prochains jours et autant que de besoin, pour les élèves et la communauté éducative", précise la préfecture de l'Aisne dans un communiqué.