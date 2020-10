Aix-en-Provence : Des voiturettes électriques pour guider les enfants vers le bloc opératoire

"Je veux tester la noire ! Et après la orange !!" A peine arrivé, Gabriel s'impatiente ! Signe que les petites voitures font oublier pas mal de choses ! "Les enfants se concentrent sur les voitures et la séparation avec les parents est moins compliquée au moment d'aller au bloc" explique Coralie Noël, infirmière anesthésiste à l'Hôpital privé de Provence (HPP) et membre de l'association Les p'tits doudous.

Gabriel et un doudou visiblement malade © Radio France - Maxime Fayolle

1 000 opérations par an

Le service opère 1 000 enfants par an, principalement en ORL ou urologie. Et parfois il n'est pas simple de gérer le passage entre la chambre avec les parents et le bloc. "J'ai souvenir d'un grand stress quand j'avais 7-8 ans et une opération des amygdales. Je n'ai gardé que ce souvenir" détaille Ulrich de l'association Wanker Team. C'est cette association qui est à l'origine de l'opération : "on a été touché dans l'asso par la maladie d'un enfant et on a décidé d'agir de cette manière. Les retours sont très bons." Chaque voiturette coûte 400€, le financement a été permis par un partenariat avec Lamborghini Cannes.

Les infirmières notent en effet une diminution du stress avant les opérations mais également après : "l'enfant se réveille paisiblement, a moins mal et cela facilite notre travail en aval" conclut Coralie Noël.