Aix-en-Provence renonce au feu d'artifice du 14 juillet

En raison de l'état d'urgence, la ville d'Aix annule le feu d'artifice de la fête nationale. Elle le remplace par un bal populaire sur le cours Mirabeau. L'organisation des festivités de l'été exige désormais des conditions de sécurité draconiennes.

L'an dernier, c'était à cause du vent que la ville d'Aix-en-Provence avait annulé le feu d'artifice du 14 juillet. Cette année, c'est en raison de la sécurité. Depuis l'attentat de Nice, la météo n'est plus le premier souci des municipalités et des associations qui organisent des festivités.

Des glissières en béton armé obligatoires

Avant de donner son accord, la préfecture impose des mesures parfois impossibles à mettre en œuvre : des barrières mobiles en acier pour clôturer le périmètre d’accueil du public, le filtrage des entrées avec contrôle visuel des sacs et surtout, la pose de glissières en béton armé pour empêcher l’accès des véhicules.

Le meeting de la Patrouille de France est maintenu

Outre le feu d'artifice du 14 juillet, la ville d'Aix a également annulé les fêtes de Puyricard et de Venelles.

Dans d'autres communes, le souvenir des annulations de l'été dernier après l'attentat de Nice a poussé les organisateurs à renforcer les conditions de sécurité. À Marseille, les projections de films en plein air du festival Cinétilt auront bien lieu, mais les tickets vendus seront parfois nominatifs. Et à certains endroits, les chaises seront interdites.

Annulé l'été dernier, le meeting aérien du 15 août à Marseille sur les plages du Prado se déroulera lui aussi sous haute sécurité. Un mois plus tôt, un feu d'artifice embrasera le Vieux-Port.