Aix-les-Bains, France

Ils ont encore la voix tremblante, les yeux rougis, mais beaucoup de courage.

Deux jours après les obsèques de leur petite fille à l'hôpital d'Aix-les-Bains, les grands-pères de Lissana ont reçu France Bleu Pays de Savoie. Patrick Tuloup et Philippe Gandoin se font les porte-paroles respectivement de leur fils et de leur fille qui viennent de perdre leur enfant.

Une plainte pour avoir accès au dossier

Ils annoncent que la famille de la petite fille va porter plainte "pour comprendre ce qui s'est passé". Pour eux, c'est la seule façon d'avoir accès à l'autopsie de Lissana qui a eu lieu jeudi dernier à Grenoble, et aux résultats d'autres examens médicaux (notamment un scanner et une prise de sang réalisée dès le décès de la fillette à l'hôpital). La famille va contacter un avocat lyonnais pour porter son dossier.

La grippe diagnostiquée la veille par un médecin généraliste

La petite Lissana a été amenée aux urgences de l'hôpital d'Aix-Les-Bains dans la nuit de lundi à mardi la semaine dernière souffrant de fortes fièvres. Elle est décédée une heure plus tard.

D'après la famille, le papa avait déjà amené la petite fille très fiévreuse dès le dimanche matin à la maison médicale d'Aix-Les-Bains. Le médecin qui les a reçus a alors diagnostiqué une grippe en prévenant le papa "que des pics de fortes fièvres allaient survenir", explique le Grand-père Patrick.

Les journées de dimanche puis de lundi se passent alors plutôt normalement, avec une petite fille malade "mais qui joue avec sa maman quand elle ne dort pas", racontent toujours les grands-parents.

Des vomissements, des diarrhées et de très fortes fièvres ont été signalés au Samu d'après la famille

C'est quand Lissana fait effectivement de gros pics de fièvre jusqu'à plus de 40° (40,8° selon la famille) dans la nuit de lundi à mardi que le Samu est contacté. La maman raconte notamment des vomissements, des diarrhées et une respiration haletante. La discussion a duré précisément huit minutes entre 2h38 du matin et 2h46 selon le relevé téléphonique de la maman. L'opérateur n'a pas envoyé de médecin sur place et aurait déclaré selon la famille qu'il n'y avait "aucune notion d'urgence et qu'on pouvait attendre le lendemain matin".

"Pour nous il y a au moins négligence et laxisme"- Patrick, le grand-père Copier

Face à ce refus, la maman emmène sa fille par ses propres moyens aux urgences, où elle mourra une heure plus tard.

Aujourd'hui c'est une famille en colère que nous avons rencontrée, mais aussi des personnes éplorées qui veulent comprendre ce qui s'est passé et savoir s'il y a eu des fautes ou des négligences.

"S'ils étaient intervenus, ils auraient pu l'oxygéner tout de suite (...) on veut comprendre"-Philippe, le grand-père Copier

"Il s'agit aussi de "déculpabiliser les parents", explique le grand-père Patrick Tuloup. "La maman a fait tout ce qu'il fallait, la petite fille a vu un médecin la veille et le Samu a été appelé".

Au moment du décès de la fillette France Bleu Pays de Savoie a contacté le centre hospitalier métropole Savoie dont dépend l'hôpital d'Aix-Les-Bains. Le centre hospitalier ne fait aucun commentaire pour l'instant.