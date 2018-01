Aix-les-Bains, France

La mère de la petite fille l'a emmenée aux urgences de l'hôpital d'Aix-les-Bains, à 3h20, dans la nuit du 29 au 30 janvier 2018. La jeune patiente était déjà dans un état critique quand les urgentistes l'ont prise en charge. Son état s'est dégradé extrêmement rapidement et elle est morte une heure plus tard.

Des analyses sont en cours pour déterminer les causes exactes du décès. Mais les premiers prélèvements attestent de la présence du virus de la grippe.

Une grippe qui touche davantage les jeunes patients cette année

L'épidémie saisonnière de grippe en France a causé un excès de mortalité de près de 3.000 décès jusqu'à début janvier, soit moins qu'il y a un an, a indiqué ce mercredi Santé publique France. L'épidémie devrait avoir moins tué qu'en 2016-2017. L'hiver dernier, le bilan final avait été d'une surmortalité de 21.200 décès, dont 14.400 attribuables à la grippe.

Cependant, alors qu'habituellement, les décès imputables à la grippe concernent à plus de 90% des malades de plus de 75 ans, des données publiées ce 10 janvier par Santé publique France suggèrent que les plus jeunes sont d'ores et déjà beaucoup plus touchés cet hiver.

