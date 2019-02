Aixe-sur-Vienne : un dégagement de monoxyde de carbone près d'une école maternelle

Aixe-sur-Vienne, France

Grosse frayeur ce mardi soir à l'école maternelle du Sauveur, à Aixe-sur-Vienne. Tous les élèves - une vingtaine présents dans la journée - ont été rappelés pour être examinés par un médecin, suite à une possible intoxication au monoxyde de carbone. Parmi eux, une fillette de trois ans est restée en observation toute la nuit au CHU de Limoges. Trois autres personnes ont été brièvement hospitalisées : sa mère et son autre enfant âgé de tout juste une semaine, ainsi qu'une maîtresse. Ce mardi matin les nouvelles sont rassurantes, tout le monde va bien et la fillette est à son tour sortie de l'hôpital.

Une odeur suspecte salutaire

La direction de l'école avait alerté les pompiers vers 18 heures à cause d'une odeur suspecte, redoutant au départ une fuite de gaz. En réalité, le problème venait d'un groupe électrogène défectueux situé chez un artisan, dans un bâtiment mitoyen de l'école. C'est son moteur qui dégageait cette odeur, mais aussi du monoxyde de carbone qui, lui, est inodore et était donc passé inaperçu. Au moment où le problème a été identifié, tous les élèves étaient rentrés chez eux. Ils ont donc été rappelés par précaution car le groupe électrogène avait tourné toute la journée et il fallait donc vérifier leur état de santé. Dans la foulée, l'école a été largement aérée, y compris ce mercredi durant lequel il n'y a pas de cours dans cet établissement. La gendarmerie a ouvert une enquête pour confirmer l'origine de ce monoxyde de carbone. Par mesure de précaution, l'école maternelle du Sauveur a aussi vérifié sa chaudière, mais elle est régulièrement entretenue et n'était pas en cause.