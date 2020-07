Ajaccio : 4 personnes relogées après l'incendie de leur immeuble

Plus de peur que de mal, pour ces familles, dont les habitations ont été touchées par l'incendie démarré sous le toit de l'immeuble.

Le feu a pris dans les combles de l'immeuble, rue Gabriel Peri, alors que des travaux d'étanchéité étaient en cours. Aucune victime n'est à déplorer, seuls 2 ouvriers ont été pris en charge par les services de secours, choqués et légèrement incommodés par les fumées.

Au total, plus d'une 15 aine de logements ont dû être évacués, et 4 personnes vont être relogées. Les services sociaux et la mairie d'Aiacciu ont pris en charge les habitants, les dirigeant vers des hôtels ou des foyers pour personnes âgées.

Au total, le sinistre a impacté une vingtaine de logements de l'immeuble, assez ancien, et dont la charpente n'a pas résisté aux flammes. Ces dernières ont été attisées par une légère brise, lorsque le feu est parti vers 9h30.

De plus, la SOCOTEC, société spécialisée dans la gestion des risques, a lancé une expertise de l'édifice pour déterminer la gravité de l'incendie et son impact sur la structure. En attendant les résultats, la mairie a pris un arrêté de péril imminent, indiquait ce mardi soir le cabinet du maire. La police sera elle chargée de déterminée l'origine de l'incendie, mais le lien avec les travaux serait d'ores et déjà privilégié.