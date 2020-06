Ajaccio : abattu sous les yeux des passants

Alexandre Giacopelli, 28 ans, connu de la police et de la justice, a été tué par balles ce jeudi à la terrasse d'un snack du centre-ville d'Ajaccio, cours Général Leclerc et à quelques centaines de mètres de l'Assemblée de Corse.

Les faits sont survenus aux alentours de midi et demi dans un quartier bien connu du centre-ville ajaccien. Alexandre Giacopelli était attablé à la terrasse d'un snack qui appartient à un membre de sa famille. Une voiture arrive. 2 hommes vêtus de noir et masqués en sortent et au moins l'un d’eux fait feu à plusieurs reprises, touchant mortellement le jeune homme de 28 ans, avant de prendre la fuite.

Investigations cours Grandval © Maxppp - Florent Selvini

Cette scène violente s'est déroulée dans une rue commerçante et donc, à cette heure-ci, en présence de nombreuses personnes autour. « L'œuvre de gens déterminés qui savaient ce qu'ils faisaient » souligne Carine Greff, la procureur de la République d'Ajaccio. La police judiciaire a mis la main quelques minutes plus tard sur une voiture incendiée, retrouvée dans le quartier du Vazziu et qui pourrait être liée à ces faits. Pour l'instant, aucune piste n'est privilégiée même si « le mode opératoire et le profil de la victime font penser à un règlement de compte » confie le parquet. La justice rappelle qu’Alexandre Giacopelli a été condamné plusieurs fois, notamment pour des faits de violence et d'extorsion.

Dans les rues d'Ajaccio, ce nouvel homicide a provoqué un grand émoi, 10 jours seulement après des faits similaires survenus sur la Rocade.