Ajaccio : Tentative d'homicide à Mezzavia ce dimanche soir

Les secours indiquent avoir été alertés vers 22h20. Le parquet confirme que deux hommes, l'un âgé d'une trentaine et l'autre d'une quarantaine d'années, ont été touchés par des tirs, ce dimanche soir, à l'entrée de la ville, au lieu-dit Suartellu.

Les deux sont blessés, l'un plus grièvement que l'autre. Il se trouverait en état d'urgence absolue. Les deux hommes se trouvaient, selon les premières informations recueillies sur place, à la terrasse d'une brasserie.

Le parquet, via le substitut du procureur Sylvain Darchy, précise, concernant leur identités, que les deux victimes de ces tirs n'étaient "pas des personnalités qui ressortent", indiquant cela dit procéder encore à cette heure à des vérifications. La police judiciaire devrait être saisie de l'enquête très rapidement, toujours selon le parquet d'Ajaccio.

Témoins de la scène, plusieurs personnes ont été choquées, et même victimes de malaises, dont une femme enceinte. Elles ont elles aussi été prises en charge par les véhicules de secours et d'assistance aux victimes du service d'incendie et de secours.