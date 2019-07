Ajaccio : forte mobilisation autour de Jean-André Miniconi

Ajaccio - France

C’est devant la concession motos ajaccienne de Jean – André Miniconi, victime quelques jours plus tôt d’un incendie criminel, que se sont rassemblées 300 à 400 personnes. Toutes sont venues soutenir le chef d’entreprise, président de la CGPME de Corse et candidat déclaré à l’élection municipale d’Ajaccio.

Jean-André Miniconi a pris la parole et appelé à la mobilisation pour tous ceux qui ces derniers mois ont été les victimes de ce genre d'exactions.

Lors du rassemblement, de très nombreuses personnalités politiques étaient présentes. Les représentants de tous les courants de la famille nationaliste étaient de cette manifestation de soutien.

Beaucoup de monde était venu soutenir Jean-André Miniconi © Radio France - Marion Galland

D’autres personnes étaient de ce rendez-vous. Daniel Felici, de Dumane da fà, proche de Jean-André Miniconi, témoigne de la recrudescence de ce type de faits.

L’enquête, elle, se poursuit. Mais deux pistes semblent tenir la corde. La première se place sur le terrain de la concurrence commerciale. L’autre prend la direction de la rivalité politique