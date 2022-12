Ajaccio : L'ensemble des habitants de l'immeuble "Le Patio" évacués, entre inquiétude et résignation

La situation de cette résidence, située sur la Rocade d’Ajaccio, menace désormais non plus seulement 23 appartements, mais 46. 36 personnes avaient déjà été évacuées samedi . La résidence est désormais totalement interdite au public. La mairie a pris un arrêté de mise en sécurité. Ce lundi, une soixantaine d’habitants ont, eux aussi, dû faire leur valise, après avoir passé une nuit dans l’angoisse, comme le raconte ce résident.

« Dans la nuit, on a encore entendu des bruits. Un genre de bruits qui ressemble à un effondrement. Comme un bruit sourd. Et donc la police et les pompiers sont à nouveau venus pour évacuer complètement le bâtiment ».

Les mêmes causes produisant les mêmes effets, le ballet des pompiers tambourinant aux portes a repris. Les occupants ont eu une matinée pour s’organiser et trouver une solution. Comme cette habitante qui retourne chez sa mère. « À 8 heures, on a tapé à la porte, on nous a dit de prendre un minimum d’affaires et de partir. On était un peu tous stressés. Car l’immeuble peut s’effondrer et on ne sait trop où se reloger.

L'immeuble "Le Patio", Boulevard Louis Campi, à Ajaccio, après l'effondrement, ce samedi, d'une partie de la falaise soutenant ses fondations © Radio France - Paul Ortoli

Un risque trop élevé pour les biens et les personnes

« Pour ma part, je vais habiter chez ma mère. Elle a un chien, donc il faut que je place mon chat chez un ami. Par rapport aux assurances, on peut être aidé pour se loger dans un établissement hôtelier pendant 3 jours et après on ne sait pas. On a fait un groupe WhatsApp et on s’échange des informations au fur et à mesure ».

Des informations qui arrivent au compte-gouttes. La mairie annonce qu’aucun relogement pour l’heure n’est nécessaire. Chaque occupant ayant trouvé une solution. Elle justifie la fermeture des logements en raison d’un risque trop élevé pour les biens et les personnes. Et s’appuie sur les avis du terrassier, du géotechnicien et du bureau de contrôle de la Ville. Une situation qui pourrait laisser craindre une évolution défavorable.

« Garantir le retour des résidents en parfaite sécurité dans la résidence »

Dans un communiqué, la mairie d’Ajaccio indique qu’il est désormais « de la responsabilité du constructeur et du syndic de copropriété du « Patio 1 » de justifier des travaux entrepris à proximité immédiate de l’immeuble « Le Patio 1 » et d’apporter les éléments techniques permettant de déterminer s’il est menacé dans son intégrité (tout ou partie). Le cas échéant, ils devront préciser la nature des travaux envisagés et leur calendrier ».

Et d’ajouter : « Il s’agira alors de les réaliser, dans les meilleurs délais, afin de garantir le retour des résidents en parfaite sécurité dans la résidence. L’accès à l’immeuble sera subordonné à cette exigence. La Ville d’Ajaccio et la Communauté d’agglomération du Pays ajaccien (CAPA) sont particulièrement préoccupées par le sort des habitants du « Patio 1 », contraints de quitter leurs foyers. Les services municipaux et intercommunaux, et plus particulièrement le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) demeurent pleinement mobilisés pour venir en aide aux familles sinistrées ».

Par ailleurs, la mairie d’Ajaccio rappelle qu’elle a pris, le 26 août dernier, un arrêté pour un premier glissement de terrain, contraignant déjà les constructeurs à la mise en sécurité du site. Les investigations montreront si ces obligations ont été suivies, précise la municipalité. Par ailleurs, une enquête est ouverte par le parquet d’Ajaccio pour « mise en danger de la vie d’autrui ».