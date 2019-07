Ajaccio : La justice condamne Anthony Perrino à 15.000€ d’amende et Pascal Porri à 7 mois de prison

Ajaccio, France

Le tribunal correctionnel d’Ajaccio a condamné Anthony Perrino à 15.000 euros d’amende et Pascal Porri à 7 mois de prison ferme pour abus de biens sociaux et blanchiment de fraude fiscale. La compagne de Pascal Porri, Valérie Mouren, a pour sa part été condamnée à 6 mois de prison avec sursis pour recel d’abus de biens sociaux.

A l'origine de cette affaire : un loyer suspect, bien inférieur selon l'accusation aux prix du marché, que versaient Pascal Porri et sa compagne à Anthony Perrino pour un appartement luxueux situé sur le front de mer ajaccien.

Au terme de six heures de débats, le procureur de la République d’Ajaccio avait requis 10 mois de prison ferme contre Pascal Porri, 10 mois avec sursis contre sa compagne et 8 mois avec sursis contre Anthony Perrino.