Ajaccio : Près d'un demi kilo d'héroïne brune saisi dans un appartement de Ste Lucie

Ajaccio, France

Depuis plusieurs semaines, les enquêteurs du groupe "Voie publique" du groupe opérationnel de la Sécurité Publique de Corse-du-Sud surveillaient un appartement. Ils sont passé à l'action mardi 26 février et le résultat est important.

De l'héroïne brune en grande quantité, 459g en tout, a été saisie. Ce seul produit, revendu entre 80 et 100€ le gramme dans la région ajaccienne, et estimé à 45 000€ environ. En outre, les enquêteurs ont mis la main sur 139g de résine de cannabis et 79g d'herbe. 3 380€ en liquide, un fusil 22 long rifle prêt à l'emploi et un véhicule deux-roues ont aussi été saisis.

Réseau démantelé

Trois personnes, deux hommes et la compagne de l'un d'eux ont été placés en garde à vue. Ils sont connus "essentiellement pour des affaires de stupéfiants" précise la directrice adjointe de la Sécurité Publique de Corse-du-Sud, Marie-Jeanne Dusserre.