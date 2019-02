Ajaccio : un groupe de SDF crée des tensions

Par Hélène Battini et Thibault Quilichini, France Bleu RCFM

Un groupe d'une dizaine de SDF a élu domicile sur la place du Diamant. Ils consomment de l'alcool en grande quantité, se battent, font leurs besoins et créent des nuisances. Les riverains et les commerçants n'en peuvent plus.