Ajaccio, France

Retour à la case départ pour la prison d'Ajaccio, pas l'actuelle mais celle promise depuis de nombreuses années maintenant.

L’État vient de donner un avis défavorable pour l'implantation d'une nouvelle maison d'arrêt sur le terrain situé à l'entrée sud de l'agglomération. Ce terrain n’est pas adapté selon le ministère de la justice, du coup les syndicats remontent au créneau et le projet est de nouveau avorté.

Le projet de la future prison d'Ajaccio était pourtant inscrit dans le plan national de construction des maisons d'arrêt, présenté il y a tout juste un an.

Un terrain inadapté

Ce qui était prévu, était un établissement de cent places, sur un terrain appartenant à la communauté d'agglomération du pays ajaccien, mais déjà à l'époque, rien n'était sûr.

Les quinze hectares disponibles étaient proches de la piste de l'aéroport d'Ajaccio, mais aussi entourés de collines et donc auraient nécessité d’importants travaux de terrassement, et c'est visiblement ce dernier paramètre qui a joué en défaveur du projet.

Il y a urgence selon les personnels de la maison d'arrêt d'Ajaccio © Maxppp - Maxppp

« Les premières études de faisabilité que les services de l’Etat ont engagées ne sont pas concluantes et ils n’envisagent pas de poursuivre d’autres études sur ce terrain», explique Emmanuel Arnaud, directeur général des services de la CAPA. « _On nous a demandé de rechercher sur le territoire de la CAPA d’autres terrains potentiellement intéressants_, mais ce n’est pas évident de répondre à l’ensemble des contraintes demandées par un tel type d’équipement. Le besoin est entre huit et dix hectares, le terrain que l’on proposait faisait près de dix-huit hectares, mais il était assez accidenté avec beaucoup de terrassement, le terrain recherché est un terrain plat mais ce n’est pas évident à trouver. On continue à chercher, à la fois sur Ajaccio et sur les communes de la CAPA»

Emmanuel Arnaud, directeur général de services de la CAPA, "les études de faisabilité ne sont pas concluantes" Copier

Le ministère de la Justice ne retiendra pas donc ce terrain comme solution, et actuellement, il semble qu'il n'y en ait pas d'autre.

Désillusion

À l'époque le président de la CAPA, Jean-Jacques Ferrara, voulait d'ailleurs rester prudent. Cette fois, en tant que député de la première circonscription de Corse du Sud, il prévoit de rédiger une question écrite, à l'attention de la Garde Des Sceaux, Nicole Belloubet.

Les syndicats, eux, dénoncent aujourd'hui "une nouvelle désillusion", la rénovation de l'établissement, très vétuste, est attendue depuis des dizaines d'années.

La maison d'arrêt d'Ajaccio a presque 150 ans © Maxppp - Maxppp

« Une grande désillusion encore une fois! On retourne au point mort pour la maison d’arrêt d’Ajaccio qui reste toujours la plus vieille prison de France » déplore José Caria, délégué local, Force Ouvrière à la maison d’arrêt d’Ajaccio. « C’est encore une histoire politique comme d’habitude et nous on reste toujours dans le même état une maison d'arrêt délabrée et des conditions de travail inhumaines. »

José Caria, délégué local FO maison d'arrêt d'Ajaccio, "il y a urgence" Copier

Il y a toujours urgence donc, près de cent cinquante ans après sa construction, la maison d'arrêt, abrite à ce jour soixante-huit détenus pour seulement cinquante-deux places.