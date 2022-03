Ajaccio : vives tensions autour de la manifestation des lycéens en soutien à Yvan Colonna

La mobilisation semble ne pas faiblir chez les jeunes après la tentative d'assassinat d'Yvan Colonna. Après Bastia hier, ce sont les lycéens d'Ajaccio qui se sont rassemblés ce mardi. Ils sont défilés d'abord dans les rues de la ville, derrière une banderole où était écrit "Statu Francese assassinu". Des heurts ont ensuite éclaté avec les forces de l'ordre au niveau de la préfecture, de la place du Diamant et de la rue du commissariat de Police.

Des affrontements toujours en cours ce mardi après-midi

Les premiers incidents ont éclaté peu avant 11h et se poursuivent encore ce mardi en milieu d'après-midi. Des engins explosifs artisanaux ont été lancés derrière les grilles de la préfecture. Les forces de l'ordre ont été visées également par des jets de projectiles, des cocktails Molotov, etc. Elles ont répliqué en tirant des gaz lacrymogènes et en faisant usage de LBD. Selon les pompiers, il y a au moins quatre blessés du côté des manifestants, principalement des jeunes entre 14 et 20 ans. Un adolescent a notamment reçu un tir de balles de défense au niveau du haut du torse.

Dans un communiqué, la préfecture appelle à l'apaisement. "Les autorités déplorent la situation et appellent à l’apaisement pour la sécurité des manifestants et des forces de l’ordre lors des évènements en cours et à venir." Elle évoque également des cocktails molotov qui ont atterri aux pieds d'un policier et devant un véhicule. La préfecture qui précise que l'un des jeunes blessés serait l'auteur d'un des tirs de cocktail molotov.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Ces incidents font suite à plusieurs jours de violences en Corse après la tentative d'assassinat d'Yvan Colonna. Dimanche, plusieurs milliers de personnes s'étaient rassemblées à Corte pour une grande mobilisation de soutien. 28 personnes avaient été blessées. Ce lundi ce sont des centaines de lycéens à Bastia qui avaient manifesté. Des incidents avaient éclaté devant la préfecture de Haute-Corse.