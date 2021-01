Alain Afflelou victime d'un chantage financier à Biarritz

L'ancien homme à tout faire de l'industriel Alain Afflelou a été condamné ce mardi 12 janvier 2021 à neuf mois de prison avec sursis par le tribunal judiciaire de Bayonne. Il a été reconnu coupable de tentative de chantage entre janvier 2012 et décembre 2015. Absent lors de l'audience, l'homme de 34 ans avait tenté d’extorquer à Alain Afflelou une somme de 100.000 euros après son licenciement pour faute grave. C'est par le biais de mails qu'il avait essayé de faire chanter son ancien patron.

Une relation professionnelle qui se dégrade

Né à Marseille en juillet 1976, le prévenu avait été recruté par Alain Afflelou en 2007 pour s’occuper de sa luxueuse maison de Biarritz. Pendant plusieurs années, tout s'est bien passé. Mais en 2010, les choses vont se dégrader après une altercation verbale avec l’épouse de l'homme d'affaires. L'homme à tout faire est licencié et une somme de 30.000 euros lui est allouée.

Des dossiers gênants

Mais le prévenu ne veut pas se contenter de cette enveloppe. Il menace alors Alain Afflelou de révéler plusieurs dossiers gênants pour le célèbre fabriquant de lunettes. Dans 26 mails, il tente de faire chanter son ancien patron, absent de l'audience lui aussi mais représenté par son avocate Valérie Boisgard. C'est après cette affaire qu'Alain Afflelou va quitter la France pour s'installer à Londres. Mais même en Angleterre, il n'est pas rassuré et va confier son histoire aux policiers de Scotland Yard, au moment où son ancien collaborateur semble se rapprocher des thèses islamistes et se radicaliser.

Neuf mois de prison avec sursis

Lors de l'audience, le procureur de la République Jean-François Dobeli a estimé que le prévenu "a voulu être calife à la place du calife et a tué la poule aux œufs d'or." Il était "payé 34.00 euros par mois" souligne Me Valérie Boisgard qui a demandé un euro symbolique de dommages et intérêts et souligne que son client a eu "peur" dans cette affaire.

Les magistrats du tribunal judiciaire de Bayonne ont suivi les réquisitions du parquet en condamnant le prévenu à neuf mois de prison avec sursis.