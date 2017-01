Alain Bonnin : "Il y a des porteurs sains de la méningite sur le campus de Dijon et nous devons stopper la circulation"

Une campagne de vaccination massive contre la méningite débute ce mercredi matin sur le campus universitaire de Dijon. 30 000 personnes sont attendues jusqu'à la fin du mois de janvier. Questions à Alain Bonnin, président de l'université Bourgogne-Franche-Comté.

Pourquoi une campagne de vaccination aussi massive ?

"Parce que le microbe circule probablement dans la communauté universitaire à travers des étudiants ou des personnels qui sont des porteurs sains. Ils portent la bactérie dans la gorge mais sans présenter de manifestations cliniques et donc il faut vacciner le plus grand nombre de personne possible pour réussir à bloquer la circulation du germe au sein de la population universitaire du campus de Dijon."

Est-ce que cela veut dire qu'il y a toujours un risque pour les étudiants ?

"Il y a toujours un risque, mais il est extrêmement faible. La fréquence de cette souche de méningocoque dans la population française est de l'ordre de 1 à 2 cas pour 100 000 personnes et par an. Mais la sévérité de cette infection nous oblige à prendre cette décision d'une campagne de vaccination élargie. Il faut maintenant que chacun prenne conscience de l'importance de la vaccination. Nous allons essayer de convaincre les réticents avec un argument de santé publique. Le vaccin est une protection individuelle mais qui est le gage d'une protection collective et plus le nombre de personnes vaccinées sera important, plus la campagne sera réussie."

Quelle est l'ambiance sur le campus ?

"Il règne une ambiance sérieuse, un grand sens des responsabilités de la part de l'ensemble des personnels que l'on a mobilisé pour organiser cette campagne. Et du coté des étudiants que nous avons rencontré, il n'y a pas d’anxiété excessive, se sont plutôt les parents pour l'instant qui expriment le plus d’anxiété face à cette situation. Pour autant les cours ne sont pas perturbés par cette campagne de vaccination et les partiels n'ont plus."