Alain Caveglia condamné à Caen pour violences conjugales

Les faits remontent au mois de juin 2021 et se sont produits à l'ancien domicile du couple à Eterville près de Caen. Alain Caveglia, ancien joueur professionnel au Havre notamment, directeur sportif du Stade Malherbe Caen de 2011 à 2019, est au chômage depuis deux ans. L'homme, aujourd'hui âgé de 54 ans, est sous traitement médicamenteux et s'alcoolise régulièrement.

ⓘ Publicité

Deux scènes de violences et de menaces de mort

Le 24 juin 2021, sa conjointe le trouve alcoolisé en rentrant de son travail. Il s'énerve, raconte-t-elle à l'époque dans la plainte qu'elle dépose le 26 juin 2021, la saisit au niveau du col, s'empare d'une cravache qu'elle réussit à lui retirer. Il lui donne des coups de poing à la cuisse et au bras. Elle se refugie dans la chambre de sa fille. Il tente de démonter la porte. Il s'empare d'une batte de baseball. Elle se réfugie dans la salle de bain. Puis il se calme et s'endort sur le canapé.

Nouvelle scène de violence le lendemain. A la sortie de son travail, elle repasse prendre des affaires pour quitter le domicile. Il la saisit au niveau de la gorge. Elle appelle le 17. Et pendant l'appel, il profère des menaces de mort et des insultes, qui sont enregistrées lors de la conversation avec l'opérateur de la gendarmerie. Elle dépose plainte le lendemain. Plainte qu'elle retire trois mois plus tard. Entre temps, Alain Caveglia est reparti à Lyon pour devenir recruteur à l'Olympique Lyonnais.

Alain Caveglia absent à l'audience ce mardi

"Alain Caveglia prépare actuellement la saison prochaine dans son club à Lyon et regrette de ne pas pouvoir être présent " s'excuse son avocate Aline Lebret. "C'est un métier passion et on le sait dans le monde du football, les évictions peuvent être violentes", plaide-t-elle.

Elle décrit la dépression dans laquelle il avait sombré à l'époque : chômage, médicaments, alcool, puis le confinement, la mort de son père, sa mère seule à Lyon. "Tout ça l'a assommé, il était profondément abîmé par ces circonstances et il a perdu pied". Aline Lebret insiste également sur le fait que depuis son ex-compagne a retiré sa plainte, qu'Alain Caveglia a reconnu les faits et que le couple a renoué des liens amicaux. Elle produit une attestation dans laquelle l'ex-compagne indique "qu'il n'était pas lui-même lors des faits".

Des faits sérieux qui méritent une sanction selon le procureur

"Ce sont des faits sérieux" reproche de son côté le procureur "même si aujourd'hui la situation est pacifiée". Il relève que des faits similaires s'étaient déjà produits en avril 2021 et s'étaient conclu par une composition pénale. Nicolas Dejoue note ceci dit "une évolution positive, sans nouveau passage à l'acte", alors qu'Alain Caveglia a refait sa vie avec une nouvelle femme. Mais il réclame une sanction, sous forme de mise en garde qui aurait une portée symbolique. Il requiert six mois de prison avec sursis et l'obligation d'effectuer un stage de sensibilisation aux violences conjugales.

Le tribunal a reconnu Alain Caveglia coupable de l'ensemble des faits reprochés, les violences et les menaces de mort. Et a choisi de le condamner à "un stage de sensibilisation et de prévention des violences au sein d'un couple et sexistes". Stage qu'il devra effectuer dans un délai de 18 mois et à ses frais. Son avocate a pris acte de la condamnation mais n'a pas souhaité faire de commentaire.