Ce que dit le nouveau contrôle judiciaire d’Alain Ferrand, maire du Barcarès

Depuis sa mise en examen le 6 mai dernier, Alain Ferrand avait interdiction de poser le pied sur le territoire des Pyrénées-Orientales. Ce n’est plus le cas désormais. Les élus de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole le croisent maintenant régulièrement tout comme les employés municipaux de la mairie du Barcarès.

Une première demande de modification de son contrôle judiciaire avait été refusée début juillet. Le juge d’instruction estimant entre autres « qu’il existe (…) des indices graves ou concordants d’avoir commis les faits qui lui sont reprochés » notamment grâce aux écoutes téléphoniques ou à la pose de micros dans son véhicule. Le magistrat rappelait également que le maire du Barcarès « n’a pas hésité à prescrire expressément à sa secrétaire de soustraire des sacs ou des poches à la vue des enquêteurs » pendant une perquisition en mairie. L’élu et sa secrétaire auraient d’ailleurs mis au point « un code ou un signal (…), en l’occurrence « l’écureuil est dans l’arbre » (sic) ». Selon le procureur général, le juge d’instruction a même dû demander à l’avocat d’Alain Ferrand de lui rappeler les règles de son contrôle judiciaire, la gendarmerie ayant signalé « la probable présence d’Alain Ferrand à Canet-en-Roussillon le 18 juillet ».

A la mairie du Barcarès les mardis et vendredis

Alain Ferrand a fait appel de cette décision et la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence a finalement rendu sa décision le 2 septembre dernier. Dans son arrêt, la chambre de l’instruction estime que l’interdiction d’entrer dans les Pyrénées-Orientales « empêche Alain Ferrand d’exercer ses fonctions de maire et ses autres mandats électifs ». Les magistrats ont donc décidé de modifier les modalités de son contrôle judiciaire en l’autorisant à se rendre dans les locaux municipaux du Barcarès le mardi et le vendredi, de 8h à 19h. Alain Ferrand peut également désormais participer aux réunions et assemblées de Perpignan Méditerranée Métropole, de Perpignan Méditerranée Tourisme ainsi que de l’Agence de Développement Economique.

