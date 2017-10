Alain Gest : "Je pense que le match contre Bordeaux se jouera à Amiens"

Selon le président d'Amiens Métropole, les conditions seraient réunies pour que le prochain match de l'ASC à domicile se joue bien à la Licorne. La tenue de cette rencontre à Amiens est remise en cause après l'effondrement d'une barrière pendant le match ASC-LOSC du 30 septembre.

L'ASC est toujours officiellement sans domicile après l’effondrement d'une barrière de sécurité au stade de la Licorne le 30 septembre pendant le match de Ligue 1 entre Amiens et Lille. Mais peut-être plus pour très longtemps.

Les dirigeants du club de football amiénois avaient envisagé de délocaliser à Caen le prochain match prévu à la Licorne, une rencontre contre Bordeaux programmée le 21 octobre. Mais le scénario pourrait finalement être différent.

"Je pense que le match que le match se jouera à Amiens. Le club ne tient pas spécialement à aller jouer à Caen. D'une, ce n'est pas gratuit : il faut louer le stade. Et par rapport aux abonnés qui sont en nombre cette saison, ce n'est pas très évident", affirme Alain Gest, le président d'Amiens Métropole.

Le stade de Caen trop loin

Les dirigeants Stade Malherbe ont pourtant donné leur accord de principe. Mais Amiens pourrait décliner le proposition. "Le président de Caen a accepté de nous louer le stade. C'est sympa de sa part. Les dirigeants du Havre aussi nous a fait savoir qu'ils seraient d'accord. Mais une fois de plus, on a pas le même public quand on est obligés de se déplacer à 200 km", affirme Alain Gest.

"L'ASC préférerait pouvoir jouer à la Licorne et nous pensons pouvoir réunir les conditions. Il n'y a que les esprits chagrins qui pensent que le stade est à l'agonie ! Pour jouer ce match à domicile, il faudra évidemment remplir un certain nombre de conditions. Nous vous dirons très prochainement si elles sont remplies", ajoute le président d'Amiens Métropole.

Alain Gest, les dirigeants de l'ASC et le préfet de la Somme, Philippe de Mester, pourraient donner plus de détails sur le prochain match à domicile d'Amiens ce jeudi au cours d'une conférence de presse.