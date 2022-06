Jugé pour abus de confiance, le Nordiste Alain Griset, ancien ministre, a été condamné par le tribunal judiciaire de Lille ce mardi à un an de prison avec sursis, 5.000 euros d'amende et trois ans d'inéligibilité.

Alain Griset condamné à un an de prison avec sursis et 5.000 euros d'amende

Le Nordiste Alain Griset a été reconnu coupable "d'abus de confiance" et de "faux et usage de faux" ce mardi au tribunal judiciaire de Lille. L'ancien ministre délégué aux Petites et Moyennes Entreprises a été condamné à un an de prison avec sursis, 5.000 euros d'amende et trois ans d'inéligibilité. La procureure avait requis le 25 mai un an de prison avec sursis, au moins 80.000 euros d'amende et 3 ans d'inéligibilité.

En 2019, il a placé en son nom, une somme de 130.000 euros appartenant à la Confédération Nationale de l'Artisanat des Métiers et des Services du Nord, dont il était président. Lors de l'audience le 25 mai, il disait l'avoir fait en toute bonne foi, pour le bien de cette confédération qu'il a participé à créer il a 30 ans, "avec zéro centime et zéro franc".

Déjà condamné dans une autre affaire

Faire fructifier ces 130.000 euros, c'était donc sa "mission". Pour cela, le plus rapide et le plus efficace pour lui, c'était de le placer en bourse, sur son plan d'épargne en action (PEA) personnel. De l'argent donc d'une personne morale qui passe donc à son nom et avec lequel il achète des actions : "C'est une tâche sur la probité attendue d'un représentant des artisans", attaquait la procureure. "Il y a pu y avoir maladresse, mais ni tricherie ni dissimulation", disait Alain Griset.

Alain Griset est désormais à la retraite, il a démissionné du gouvernement en décembre dernier après avoir été condamné à 6 mois de prison avec sursis pour "déclaration incomplète ou mensongère" de patrimoine.

