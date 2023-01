Alain Griset, l'ancien ministre délégué aux PME nordiste, est condamné à 4 mois de prison avec sursis

Alain Griset, ancien ministre nordiste délégué aux petites et moyennes entreprises (PME) est finalement condamné à quatre mois de prison avec sursis et trois ans d'inéligibilité avec sursis par la cour d'appel de Paris.

Une déclaration de patrimoine "incomplète ou mensongère"

En décembre 2021, le tribunal correctionnel de Paris avait requis six mois de prison avec sursis et également trois ans d'inéligibilité avec sursis pour avoir volontairement minoré la valeur de son patrimoine dans sa déclaration à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) en août 2020.

Alain Griset, ancien chauffeur de taxi durant plus de trente ans, puis président de l'Union des entreprises de proximité (U2P) était devenu ministre délégué aux PME de juillet 2020 à décembre 2021 sous Emmanuel Macron. Il avait démissionné après sa condamnation en première instance pour sa déclaration "incomplète ou mensongère" en 2021.

On lui reproche de ne pas avoir signalé la détention d'un plan d'épargne en actions (PEA) de 171.000 euros et des "participations directes" dans plusieurs sociétés comme la Française des Jeux ou Natixis.

Déjà condamné en juin 2022 à Lille

Fin juin 2022, il a également été condamné à Lille à un an d'emprisonnement avec sursis et trois ans d'inéligibilité pour avoir placé des fonds d'un syndicat qu'il présidait sur un PEA personnel.

Parmi les fonds qui ont valu cette condamnation pour "abus de confiance" et "faux et usage de faux" figuraient 130.000 euros qui appartenaient à la Confédération nationale de l'artisanat des métiers et des services (Cnams) du Nord, qu'il n'a pas mentionné dans sa déclaration à la HATVP.