Alain Jakubowicz, avocat de Nordahl Lelandais : "Nous ne faisons pas appel"

Nordahl Lelandais a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle mardi par la cour d'assises de la Savoie pour le meurtre d'Arthur Noyer. Au terme de cette septième journée d'audience, son avocat, Alain Jakubowicz a précisé qu'e son client ne ferait pas appel du jugement.

C'est au terme de sept jours de procès devant la cour d'assises de la Savoie, à Chambéry, que Nordahl Lelandais a été reconnu coupable du meurtre d'Arthur Noyer, condamné à 20 ans de réclusion criminelle, assorti d'une période de sûreté des deux tiers de la peine. Les jurés ont considéré que Nordahl Lelandais avait volontairement donné la mort à Arthur Noyer dans la nuit du 11 au 12 avril 2017. Après sept heures de délibéré, Nordahl Lelandais est resté impassible devant la cour, mains jointes et chemise blanche.

Un peu plus tôt mardi après-midi, Thérèse Brunisso, l'avocate générale avait requis une peine de 30 ans de réclusion criminelle soit la peine maximale encourue. Après les avocats de la défense, Nordahl Lelandais avait présenté "ses excuses" à la famille d'Arthur Noyer et demandé également pardon. "Je sais que le pardon n’est pas une formule magique mais pour moi il est nécessaire", a-t-il déclaré.

"Nordahl Lelandais est surtout soulagé que ce procès soit terminé" - Alain Jakubowicz, avocat de Nordahl Lelandais

Il n'y aura pas d'appel

Alain Jakubowiz, qui ne s'était pas exprimé avant et pendant ce procès, a donc pris la parole au terme de l'énoncé du verdict, devant le palais de justice de Chambéry pour annoncer, notamment qu'il n'y aurait pas d'appel à ce jugement. "Nous ne ferons pas appel, nous n'allons pas maintenant sonder les âmes, voilà c'est tout...", explique sèchement l'avocat. "Un procès comme celui-ci est une épreuve pour tout le monde, pour tout les acteurs."

"Il n'y a pas de victoire et il n'y a pas de défaite. C’est un procès qui s’est déroulé dans l’enceinte de justice et ce fut un beau moment de justice. Satisfait, pas satisfait ? Je n’ai pas été suivi dans ce que j’ai plaidé, et il y avait matière. Il faut l’accepter, c’est la justice, elle a été rendue. Pour moi, avant tout, un procès d’assises, c’est un moment d’humanité, de sérénité. Et c’est vrai que les différents acteurs et notamment la famille Noyer, que j’ai saluée, ont contribué à montrer ce qu’est réellement la justice."

"Le plus important c’est que la famille Noyer et la famille Lelandais sortent d’ici en se disant : justice a été rendue." - Alain Jakubowicz, avocat de Nordahl Lelandais

"Le simple moment où monsieur Noyer, traverse la barre et vient tendre la main et les bras Madame Lelandais, qui est une maman, et bien déjà cela, c’est une victoire de la justice. On a jugé un homme et il a été condamné. Ça ne méritait pas d’avantage et c’est ce qui été prononcé. On sait qui a on défendu, on sait qu’il y aura un nouveau procès, mais on voulait qu’il soit jugé sur ce qu’il a fait. Le plus important c’est que la famille Noyer et la famille Lelandais sortent d’ici en se disant : justice a été rendue."

L'important, c'est que le meurtre d'Arthur ait été reconnu -Didier Noyer

Didier Noyer, le père d'Arthur, a lui aussi réagi à l'issue du procès. "Nous sommes épuisés, mais globalement satisfait du verdict. Car la justice a reconnu le meurtre de notre fils. Le montant de la peine, ce n'est pas à moi d'en juger. 30 ans, 20 ans, 15 ans, cela ne changera rien car Arthur n'est plus là."

Ecoutez Didier Noyer, le père d'Arthur qui réagit après le verdict Copier

Toujours très digne, le père d'Arthur, qui, le premier, était allé vers la mère de l'accusé, estimant qu'elle n'était pas responsable des actes de son fils, a ajouté : "Ce soir, c'est Madame Lelandais qui est venue vers nous. Pas de paroles mais des regards. Que chacun essaie maintenant d'avancer. Nous sommes soutenus par nos amis, tous ces anonymes... "L'autre" (c'est ainsi qu'il appelle Nordahl Lelandais, ndlr) n'a pas dit la vérité, cela le regarde." Et il lance aux journalistes qui l'ont raccompagné jusqu'à sa voiture : "S'il vous plait, on s'arrête là. Prenez soin de vous."

Également impliqué dans la mort de Maëlys en août 2017, qui a plané dans les débats tout au long de ce procès sur le meurtre d'Arthur Noyer, Nordahl Lelandais devrait comparaître pour cette affaire devant la cour d'assises de l'Isère en 2022.