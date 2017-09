Alain Juppé fait sa rentrée dans une école de Bordeaux

Alain Juppé, a fait sa rentrée ce mardi matin dans l'école provisoire Alfred Daney construite dans le quartier des Bassins à Flot à Bordeaux. Le maire en a profité pour clarifier sa position sur la présidence du parti Les Républicains.

Dans les allées de l'école Alfred Daney, les parents prennent par la main de leurs enfants pour les accompagner à leur classe. Pour Alain Juppé aussi, c'est aussi la rentrée. Maël de Calan, un de ses très proches soutiens vient d'annoncer sa candidature pour la présidence du parti Les Républicains. Un commentaire ?

"Je n'ai pas l'intention de me mêler de la présidence de LR"

"Si je n'ai pas l'intention de me mêler de la présidence de LR, je serai très vigilant à la ligne politique et j'ai tracé trois lignes rouges : pas de copinage avec le Front national, pas de retour à un conservatisme intégriste en matière de moeurs et de société et la troisième ligne c'est : pas de discours anti-européen".

"Chacun est libre de son choix"

Pour autant, son adjointe à la mairie Virginie Calmels, a décidé, elle, de soutenir la candidature de Laurent Wauquiez à la présidence du parti. Sa ligne politique semble pourtant assez éloignée de celle d' Alain Juppé. Alors peut-on être juppéiste et rallier Laurent Wauquiez ? Le maire de Bordeaux évite soigneusement la question devant l'école Alfred Daney : "C'est à chacun de juger, moi je ne sais pas ce que c'est d'être juppéiste, moi je suis Juppé c'est tout."

Le maire de Bordeaux admet toutefois que Virginie Calmels l'a consulté avant d'annoncer son soutien : "elle m'a demandé mon avis et je le lui ai donné. Chacun est libre de faire ses choix".

Alain Juppé partira finalement sans répondre clairement à la question, en remerciant la foule autour de lui. A la réunion de rentrée des Juppéistes à Bordeaux le dernier week-end d'août, le maire de Bordeaux avait déjà dit qu'il n'avait pas "l'intention de redescendre dans l'arène politique". "Je ne labelliserai aucun candidat", avait-il déclaré.