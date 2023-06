Colère, consternation, dégoût, honte … les qualificatifs ne manquent pas pour dénoncer les violences qui ont eu lieu vendredi et samedi, avant et après la rencontre ACA – OM. Le club ajaccien et la justice, chacun à leur niveau, prendront les mesures qui s’imposent.

Alain Orsoni : " rien ne peut justifier de tels actes" © Maxppp - . « Nous avons les images. Nous allons les transmettre à la police et porter plainte. » Pas de tergiversations pour Alain Orsoni qui condamne fermement les violences qui sont survenus à plusieurs reprises autour de la réception de l'Olympique de Marseille. Le dernier match de la saison en Ligue 1 pour l'ACA restera dans les mémoires. Non pas pour le succès ajaccien (1-0) mais bien parce que des choses que nous qualifierons de « pas belles » se sont passés en dehors du stade mais aussi dans l'enceinte du stade François Coty. L'agression d'un père de famille et de son enfant de 8 ans, invités en loge pour l'occasion est inacceptable. Vidéo à l'appui, le club souhaite identifier le ou les auteurs de cette agression ignoble. « Les hooligans qui se sont livrés à cette agression seront interdits de stade à vie » précise Alain Orsoni. « Pour le reste, ce sera à la justice de prendre des mesures » indique encore le président ajaccien qui « présente au nom du club toutes ses excuses au papa, à la maman et à leur fils. Rien ne peut justifier de tels actes » conclut Alain Orsoni. Le papa du petit Kenzo a déposé une plainte. Le parquet d'Ajaccio a pour sa part ouvert deux enquêtes pour « violences en réunion »