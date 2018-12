Alain Rousset discute avec les entreprises de la possiblité d'un 13e mois pour les plus pauvres

Pays Basque, France

"Les petits, les obscurs, les sans grades" c'est cette France là qui se révolte, a déclaré Alain Rousset, le Président de la région Nouvelle Aquitaine invité de France Bleu Pays basque ce matin, interrogé sur la mobilisation des "gilets jaunes" en empruntant cette phrase à Edmond Rostand. Et Alain Rousset d'ajouter, "Quand vous blessez quelqu'un, à un moment donné (...) il a envie de se révolter".

Le Président de région se dit "inquiet", quant à la mobilisation des "gilets jaunes" maintenue ce samedi, l'acte IV à Paris, inquiet, "quand on voit les violences et les atteintes aux symboles de la république (...)" explique-t-il.

Alain Rousset espère un geste des entreprises en faveur des plus pauvres

Alain Rousset qui espère un geste des entreprises en faveur des travailleurs pauvres accompagné du soutien de l' état. "Un mois de salaire pour les plus pauvres !"

Il s'en explique, interrogé par Yves Tusseau, Rédacteur en chef France Bleu Pays basque

Les "gilets jaunes", le coup du carburant, la hausse des taxes et en parallèle les problèmes de mobilité

Illustration au Pays basque avec la ligne SNCF Bayonne-Cambo-Saint-Jean Pied de Port, 45 millions d'euros ont été investis pour sa rénovation, dans le même temps, il n y a pas eu de cadencement mis en place, un cadencement pour ceux qui travaillent.

Pour Alain Rousset, "il faut travailler avec l'agglomération Pays basque" (...) "il y a plus de 6 millions de travaux nouveaux à faire du côté de Cambo et il faut cadencer entre Bayonne et Cambo". "On fera les efforts financiers si nécessaire. Cambo-Bayonne cadencés, ce pourrait être pour fin 2019 2020" avance encore Alain Rousset, son témoignage à écouter ici :