Alain Suguenot, le maire de Beaune a été placé en garde à vue

Depuis ce mardi, Alain Suguenot est entendu par les enquêteurs de la police judiciaire de Dijon. Le maire de Beaune a été placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête de détournement de fonds publics, recel et blanchiment.

Dijon, France

On l'a appris en fin de matinée: Alain Suguenot a été placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête menée par la direction interrégionale de la police judiciaire. Le maire de Beaune ainsi que trois membres de sa famille sont entendus par les policiers de la section économique et financière pour une affaire de détournement de fonds publics, recel et blanchiment.

Une enquête ouverte au mois d'octobre 2017

On en sait pas plus pour le moment. Dans un communiqué, Eric Mathais le procureur de la République de Dijon, précise qu'une information judiciaire a été ouverte le 24 octobre 2017 et que l'enquête est sous l'autorité d'un juge d'instruction de Dijon. Comme le stipule la loi, ces gardes à vues peuvent durer vingt quatre heures, renouvelable une fois pour une durée de vingt quatre heures.

Sollicité, le procureur de la République de Dijon, n'a pas souhaité répondre à nos questions.