Alannah, jeune habitante du Rhône, disparue depuis le 20 mars retrouvée saine et sauve : fin de l'appel à témoins

Isère, France

Ce lundi 20 mai, via Twitter, la Police nationale du Rhône fait savoir qu'il ne faut plus relayer l'appel à témoins qu'elle avait lancé le 20 mars dernier après la disparition d'une jeune majeure vulnérable. En effet, Alannah, 19 ans et qui souffre de retard mental, a été retrouvée saine et sauve. Selon un message posté sur Facebook par son papa, Alannah a été retrouvée ce vendredi 17 mai à Marseille.

La jeune femme avait disparu le 20 mars à Saint-Priest, dans le Rhône, département où elle réside. Quelques jours plus tard, l'appel à témoins la concernant est relayé en Isère car selon son entourage elle aurait été vue sur Bourgoin-Jallieu.