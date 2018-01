Strasbourg, France

Depuis l'automne, des petits boîtiers noirs sont fixés aux murs des couloirs du groupe scolaire Marcelle Cahn, dans le quartier des Poteries. "Il suffit d'appuyer sur l'un des boutons et le Plan particulier de mise en sécurité (PPMS) se déclenche", explique la directrice, Virginie Meyer. Une longue sirène retentit alors dans l'établissement, un centre de vidéosurveillance est alerté et la police prévenue. L'établissement fait partie des écoles strasbourgeoises qui testent le système "alarme attentat", que la ville souhaite élargir à ses 102 établissements pour la rentrée 2019.

Un boîtier « alarme attentat », en janvier 2018, au groupe scolaire Marcelle Cahn à Strasbourg © Radio France - Aude Raso

Le dispositif a été discuté lundi 22 janvier en conseil municipal à Strasbourg. Il permet au personnel de l'école d'alerter en cas de présence d'un individu suspect au sein de l'établissement. Un exercice a déjà été effectué pour les 515 enfants du groupe scolaire Marcelle Cahn, où les élèves ont été confinés avant d'être évacués par le personnel. Dans la cour de récréation, les surveillants disposeront bientôt d'une télécommande, permettant également de déclencher la sirène "alarme attentat".

Réhausser les clôtures des écoles

"Ce dispositif nous rassure. Les parents sont également très demandeurs", commente Virginie Meyer. Bientôt, un visiophone sera également installé à l'entrée de son école, afin de filtrer les allées et venues. À ce jour, 44 écoles strasbourgeoises ne disposent pas encore de système de visiophonie. La ville prévoit d'en installer dans tous ses établissements avant la fin de l'année 2019.

"Au-delà de l'alarme attentat et de la visiophonie, nous prévoyons de réhausser certaines clôtures autour des écoles, dont certaines sont très ouvertes sur l'extérieur", ajoute Françoise Buffet, adjointe au maire de Strasbourg en charge de l'éducation. La ville va-t-elle transformer ses 102 écoles en bunkers ? "Non, répond François Buffet. Il s'agit de trouver le juste équilibre entre la réponse à une menace terroriste et le fait de ne pas effrayer les enfants." Pour la municipalité, l'investissement s'élève à trois millions d'euros.