Albert : l'enquête se poursuit après les deux départs de feu à la Maison d'enfants à caractère social

Deux jours après les départs de feu au sein de la Mecs, la Maison d'enfants à caractère social d'Albert, l'enquête judiciaire se poursuit. Selon les premiers éléments, livrés par le Département de Somme ce lundi, les feux sont partis de matelas dans les chambres, même "si cela reste à confirmer". Selon nos informations, des auditions sont prévues par les gendarmes, tant du côté des jeunes accueillis que des encadrants.

ⓘ Publicité

Un premier départ de feu a été enregistré vers 18h40 , ce samedi, dans l'aile des garçons. Les occupants, quatre jeunes et un éducateur ont alors trouvé refuge dans un hôtel d'Albert. Un second feu s'est ensuite déclaré vers 23 heures.

Les jeunes accueillis à l'Abbaye de Valloires

Après une nuit passée par dans un gymnase de la ville, "l’ensemble des enfants et de l’équipe a été accueilli par l’Association de Valloires dans les locaux de leur Dispositif Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique", poursuit le Département, qui indique que les feux ont entrainé des défaillances au niveau du système d'alarme et du système électrique.

Si les jeunes, confiés par l'aide sociale à l'enfance, peuvent y être accueillis, c'est que la structure est fermée jusqu'à fin août, en raison des vacances scolaires. La Mecs d'Albert avait été inaugurée au printemps, le 17 avril dernier.