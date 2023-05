Enseignante tuée à son domicile : une cellule d'écoute mise en place au collège Pierre et Marie Curie d'Albert

Une cellule d'écoute a été déployée au collège Pierre et Marie Curie d'Albert, après le meurtre d'une enseignante au domicile famial, à Etinehem-Méricourt

Une cellule d'écoute a été mise en place, ce mercredi matin, au collège Pierre et Marie Curie d'Albert, a appris France Bleu Picardie auprès du Rectorat d'Amiens.

ⓘ Publicité

Mardi soir, une enseignante de cet établissement, âgée d'une cinquantaine d'années, a été tuée de plusieurs coups de couteau au domicile familial, à Etinehem-Méricourt. Selon les informations de France Bleu Picardie, son fils de 17 ans a reconnu l'avoir poignardée .

Cette cellule d'écoute a été déployée pour les élèves et les enseignants "qui ressentiraient le besoin d'échanger avec l'un de ses membres", précise le rectorat. "Le recteur Raphaël Muller et le directeur académique des services de l'Education Nationale Gilles Neuviale se sont rendus ce mercredi matin au collège pour témoigner de leur soutien aux équipes éducatives et aux personnels."

Mardi soir, aux alentours de 20 heures, le fils de la victime a appelé les secours, en indiquant avoir poignardé sa mère sur fond d'une dispute familiale. Il a indiqué avoir tenté de se suicider, mais en avoir été empêché. Le suspect a été interpellé et placé en garde à vue. Le procureur de la République d'Amiens ne souhaite pas communiquer sur cette affaire.