Albertville : après l'incendie, le gymnase municipal reste fermé

Suite à l'incendie qui s'est déclaré dans la nuit de samedi à dimanche dernier, le gymnase de la rue des Fleurs est fermé jusqu'à nouvel ordre. L'accès est interdit afin de décontaminer et nettoyer le site après le sinistre.

Albertville, France

Les habitants d'Albertville en Savoie ne peuvent plus utiliser leur gymnase municipal. Suite à l'incendie qui s'est déclaré dans la nuit de samedi à dimanche dernier, le gymnase de la rue des Fleurs est fermé jusqu'à nouvel ordre, comme le confirme la mairie.

Par mesure de sécurité, l'accès est interdit afin de décontaminer et nettoyer le site après le sinistre. Le gymnase restera fermé en raison d'une dégradation du réseau d'électricité : le chauffage, le réseau d'éclairage et l'alarme incendie ne fonctionnent plus.

Le site est placé sous surveillance.

Le service Sport enfance jeunesse cherche actuellement des alternatives à proposer aux associations et aux écoles qui utilisent habituellement ce gymnase. Le judo et la boxe pourront provisoirement utiliser le gymnase du Centre de ski et de snowboard.

Pour plus d'information pour les écoles et les associations : Service Sport enfance jeunesse sport@albertville.fr et le 04 79 10 45 33