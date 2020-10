Albertville : des pompiers en intervention caillassés par une trentaine de personnes

Ce n'est pas la première fois que les pompiers sont pris pour cible lors de leurs interventions. Ce lundi soir vers 21h30, une quinzaine d'entre eux ont été appelés pour une voiture en feu, quartier du Champ-de-Mars, à Albertville. Mais à leur arrivée sur place, une trentaine de personnes les attendaient. Un possible guet-apens, puisque des pneus auraient été placés près de la voiture pour alimenter l'incendie. Plus grave, le feu aurait pu se propager à la façade d'un immeuble voisin.

Les pompiers ont été visés par des pierres et les policiers ont dû intervenir pour disperser l'attroupement. Aucun pompier n'a été blessé et il n'y a pas eu non plus de dégât matériel. Le Service départemental d'incendie et de secours de la Savoie va porter plainte.