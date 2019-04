Albertville : elle entassait dans son appartement une vingtaine d'animaux en état de malnutrition

Albertville, France

Une femme de 35 ans vient de se voir retirer les 18 animaux qu'elle logeait dans son petit appartement d'Albertville en Savoie.

Vendredi dernier 5 avril, la SPA de Savoie (société protectrice des animaux) explique qu'elle a assisté les policiers d'Albertville pour retirer ces animaux à leur propriétaire.

Huit chats, six chiens et quatre chiots en «état de maigreur avancé »

Les huit chats, six chiens et quatre chiots était en «état de maigreur avancé» selon Robin Vedie, le président de la SPA de Savoie. Les chiens et chats ne sont pas à l'article de la mort, mais en mauvaise santé. Les policiers sont intervenus sur dénonciation. La SPA estime que si ce signalement était intervenu plus tard, cela aurait pu être beaucoup plus grave pour les animaux.

La propriétaire de 35 ans vivait avec des 18 chiens et chats dans un petit appartement d’une trentaine de mètres carrés, route d’Ugine. Les chiots sont probablement nés à la suite d'accouplements au sein de la meute.

Une propriétaire qui souffre probablement du "syndrome de Noé"

Selon la SPA, la propriétaire pourrait souffrir du "syndrome de Noé". Il s'agit d'une maladie mentale qui pousse à continuer d'accumuler des animaux alors qu'on ne peut pas subvenir à leurs besoins (santé et nourriture notamment).

Cette propriétaire d'Albertville est connue de la SPA. "Nous étions déjà intervenus il y a quelques années chez elle avec déjà un enlèvement d'animaux à l'époque" rapporte Robin Védie. Le président de la SPA regrette qu'à cette époque la propriétaire n'ait pas fait l'objet d'une interdiction de posséder des animaux.

La SPA n'a pas encore décidé si elle déposait plainte. Elle le fera probablement si c'est la seule façon de déclencher une interdiction de détention d'animaux pour cette habitante d'Albertville.