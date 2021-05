À l'issue de sa garde à vue, un jeune de 19 ans est présenté mardi au procureur de la République, notamment pour violences aggravées. Il est soupçonné d'avoir violenté, séquestré et volé une femme d'environ 80 ans à Albertville (Savoie).

Albertville : Il ligote, déshabille et menace une femme de 80 ans pour obtenir ses codes de carte bancaire

Il a ligoté, déshabillé, et menacé au couteau une dame d'environ 80 ans pour la forcer à lui donner ses codes de carte bancaire. À Albertville en Savoie, ce jeune de seulement 19 ans sera présenté mardi à un juge notamment pour violences aggravées.

Déjà connu pour agressions

Ce Grenoblois a choisi sa victime dans l'immeuble où il vit en ce moment. Il a juste choisi un autre appartement. Dimanche 23 mai, il entre peu avant 17 heures dans celui d'une dame de 80 ans. Le jeune homme la bouscule, la déshabille presque entièrement et l'attache avec du scotch sur son lit. Il vole sa carte bancaire et menace sa victime en lui passant un couteau sur le cou. Une fois qu'il obtient ce qu'il veut, il s'en va et la laisse dans son appartement attachée.

à lire aussi Féminicide à Reims : le conjoint mis en examen pour meurtre et placé en détention provisoire

Seule, la victime parvient à se détacher et appelle à l'aide de son balcon. Son agresseur lui, n'a même pas pris la peine de s'enfuir. Il est repéré d'abord en bas de l'immeuble avec son logeur que la police connait déjà pour des faits de délinquance. Lui aussi a déjà un casier judiciaire. Déjà condamné pour des agressions, ce jeune de seulement 19 ans est même en récidive. L'octogénaire, très choquée, a été hospitalisée.