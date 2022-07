Albertville : il tire un feu d'artifice, provoque un début d'incendie, et termine en garde à vue

En Savoie, un homme est en garde à vue depuis mercredi soir à Albertville. Vers 22h30, ce mercredi, il est soupçonné d'avoir tiré un feu d'artifice artisanal -qu'il avait lui-même fabriqué-, dans le secteur du théâtre de Maistre, ce qui a provoqué un début d'incendie et un feu de broussailles en raison de la sécheresse très importante. Fort heureusement, l'incendie a pu être rapidement maîtrisé par les pompiers.

Cet homme de 46 ans réside à Albertville et est de nationalité américaine. Il risque des poursuites. Un arrêté préfectoral est en vigueur pour les festivités du 14 juillet en Savoie. Cet arrêté interdit la détention et l'usage de fumigènes, pétards et feux d'artifice sur la voie publique dans tout le département, jusqu'à ce vendredi 15 juillet 6h.

Il est interdit également de transporter du carburant ou tout type de produit inflammable ou chimique, sur l'ensemble de la Savoie.